Exposition Salon Permanent du Petit Format Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Exposition Salon Permanent du Petit Format

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

À l’occasion de ce premier salon permanent du petit format, qui présente les artistes que nous suivons, nous mettrons en avant les dessins de Saraswati Gramich et les photographies de Philippe Hamon.

Mes dessins sont mon journal. Je souffre du manque de recours aux mots, aux phrases, aux histoires écrites alors je dessine pour attraper la limite du temps. La liberté de penser autrement, souvent considérée comme opaque. Un rituel pour m’exprimer en couleur, en trace, en geste de corps. Des souvenirs, des fragments et l’espoir.

Saraswati Gramich dans Le poil à gratter… Cynorrhodon FALDAC Louis Doucet, décembre 2024

Philippe Hamon est engagé pour son premier travail professionnel en 1975 par Gunnar Larsen pour son magazine prestigieux Mode International puis en 1976 par Raymond Depardon au Laboratoire noir et blanc de la prestigieuse agence Gamma à Paris…

Passionné par la musique rock pop et le blues je prends la vague et tout ce qui traine comme pass photos, de Johnny Winter à Rory Gallagher, Stranglers, Higelin, Marquis de Sade, Status Quo, Bijou, Supertramp, les débuts de Téléphone, Trust, Pink Floyd et tous les autres… Mes images rock pop sont publiées dans le magazines spécialisées comme Rock & Folk et Best Magazine en France et à l’ étranger.

Extrait de la biographie de Philippe Hamon. .

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 90 52 41

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L’événement Exposition Salon Permanent du Petit Format Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme