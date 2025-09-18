Théâtre Le Festival des Amateurs #12 Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Théâtre Le Festival des Amateurs #12

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-28

2026-06-05

Pendant deux semaines, le Théâtre de Poche devient le terrain de jeu des amateurs des ateliers du Théâtre de poche. Le rayonnement est tel que des troupes émanant des ateliers se sont constituées et viendront présenter leurs productions. Un florilège de spectacles investit chaque week-end de juin la scène avec passion, énergie et sincérité.

Ce temps fort de la saison met à l’honneur la pratique amateure sous toutes ses formes, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Un rendez-vous incontournable pour découvrir des talents émergents, vivre l’émotion du plateau à l’état brut et clore la saison dans une effervescence collective. En mode ciné ou en mode plateau, ils auront à coeur de vous faire découvrir leurs projets de l’année.

Programmation détaillée disponible courant 2026. .

