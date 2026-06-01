Conférence « Entre fin du monde et fin du mois : faire face à une crise totale », TOTEM Baie de Saint-Brieuc, 53 boulevard Clemenceau – Saint-Brieuc, Saint-Brieuc

Conférence « Entre fin du monde et fin du mois : faire face à une crise totale » Jeudi 18 juin, 18h30 TOTEM Baie de Saint-Brieuc, 53 boulevard Clemenceau – Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

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Le Cnam Bretagne, Le Village By CA Côtes d’Armor et le Totem Baie de Saint-Brieuc vous convient à une conférence exceptionnelle avec Alain BAUER : « : ̀ »

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Professeur émérite de criminologie au Cnam et figure incontournable des questions de sécurité, de défense et de renseignement, Alain Bauer viendra décrypter un monde sous tensions… et explorer les nouvelles formes de réponses collectives que nous devons inventer.

Une soirée pour prendre du recul, nourrir le débat et repartir avec des clés de lecture.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

⚠️ Événement sur réservation uniquement — les places sont limitées. Réservez dès maintenant :

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️ Conférence | « Entre fin du monde et fin du mois : faire face à une crise totale » 18 juin 2026 — 18h30 TOTEM Baie de Saint-Brieuc, 53 boulevard Clemenceau – Saint-Brieuc