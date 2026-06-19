Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson Rue de la République Saint-Brieuc vendredi 26 juin 2026.

Saint-Brieuc

Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson

Rue de la République Eglise Notre Dame de Cesson Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez la richesse du patrimoine et de l’architecture de l’Église Notre Dame de Cesson, au cours d’une déambulation animée dans cet édifice.

Parcours commenté et agrémenté par des intermèdes musicaux.

En fin de soirée: rencontre intergénérationnelle autour d’un verre de l’amitié offert par la paroisse. .

Rue de la République Eglise Notre Dame de Cesson Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 24 54

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English :

L’événement Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme