Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson Rue de la République Saint-Brieuc
Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson Rue de la République Saint-Brieuc vendredi 26 juin 2026.
Saint-Brieuc
Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson
Rue de la République Eglise Notre Dame de Cesson Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez la richesse du patrimoine et de l’architecture de l’Église Notre Dame de Cesson, au cours d’une déambulation animée dans cet édifice.
Parcours commenté et agrémenté par des intermèdes musicaux.
En fin de soirée: rencontre intergénérationnelle autour d’un verre de l’amitié offert par la paroisse. .
Rue de la République Eglise Notre Dame de Cesson Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 24 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Nuit des Églises Notre-Dame de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Sortie de résidense | Horizon crépuscule, dans l’entre monde , collectif Ambitus Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 19 juin 2026
- Fête de la Musique Plédran Saint-Brieuc 19 juin 2026
- Sortie de résidence danse et création sonore live | « Horizon crépuscule, dans l’entre monde », Collectif Ambitus Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 20 juin 2026
- Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc 23 juin 2026
- Concert Choeurs d’Enfants Chansons Félines Villa Carmélie Saint-Brieuc 23 juin 2026