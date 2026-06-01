Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Aline vous fait découvrir quelques danses en ligne (ex. madison, cha-cha, disco, twist)

accessible à toutes et tous. Pensez à venir en tenue confortable avec des chaussures aux

semelles lisses et de l’eau. .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme