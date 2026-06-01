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Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc mardi 23 juin 2026.

Lieu : Espace Part'AgeS

Adresse : 7 rue de la Croix

Ville : 22190 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Aline vous fait découvrir quelques danses en ligne (ex. madison, cha-cha, disco, twist)
accessible à toutes et tous. Pensez à venir en tenue confortable avec des chaussures aux
semelles lisses et de l’eau.   .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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