Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc mardi 23 juin 2026.
Saint-Brieuc
Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Aline vous fait découvrir quelques danses en ligne (ex. madison, cha-cha, disco, twist)
accessible à toutes et tous. Pensez à venir en tenue confortable avec des chaussures aux
semelles lisses et de l’eau. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Découverte de la danse en ligne Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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