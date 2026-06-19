Atelier Atelier d’Écriture et Mise en Voix avec Judith Bordas Villa Rohannec’h Saint-Brieuc jeudi 25 juin 2026.

Saint-Brieuc

Atelier Atelier d’Écriture et Mise en Voix avec Judith Bordas

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-30

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Rohannec’h, Judith Bordas, autrice et réalisatrice sonore, propose un atelier d’écriture et de mise en voix autour de la notion de fugue, à destination d’un groupe de femmes.

À partir de récits réels ou imaginaires, les participantes seront invitées à construire ensemble une forme chorale mêlant voix, fiction et souvenirs. Une lecture publique légère viendra clôturer l’aventure.

L’atelier d’écriture se déroulera le jeudi 25 juin et l’atelier de mise en voix, le mardi 30 juin.

Aucune expérience préalable n’est requise, simplement l’envie de se retrouver et d’explorer ensemble.

À partir de 12 ans. Merci de prévoir d’arriver 15 mins avant le début des ateliers. Sur réservation auprès de la Villa Rohannec’h. .

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Atelier Atelier d’Écriture et Mise en Voix avec Judith Bordas Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme