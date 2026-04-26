Concert Concert dans l’Église de Cesson Eglise Notre-Dame de Cesson Saint-Brieuc
Concert Concert dans l’Église de Cesson Eglise Notre-Dame de Cesson Saint-Brieuc samedi 27 juin 2026.
Saint-Brieuc
Concert Concert dans l’Église de Cesson
Eglise Notre-Dame de Cesson 3 Rue le Floch Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Par les professeurs de l’école de musique de Plérin et leurs élèves. Plus de vingt violoncelles pour un programme de musique classique et de musique de film, dans une église à l’acoustique incroyable. Venez nombreux et en famille profiter d’un moment d’exception.
Organisé par l’association Sauvons la plage du Valais.
Sur réservation auprès de l’Association. .
Eglise Notre-Dame de Cesson 3 Rue le Floch Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 13 81 38
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English :
L’événement Concert Concert dans l’Église de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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