Concert Concert dans l’Église de Cesson Eglise Notre-Dame de Cesson Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Concert Concert dans l’Église de Cesson

Eglise Notre-Dame de Cesson 3 Rue le Floch Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Par les professeurs de l’école de musique de Plérin et leurs élèves. Plus de vingt violoncelles pour un programme de musique classique et de musique de film, dans une église à l’acoustique incroyable. Venez nombreux et en famille profiter d’un moment d’exception.

Organisé par l’association Sauvons la plage du Valais.

Sur réservation auprès de l’Association. .

Eglise Notre-Dame de Cesson 3 Rue le Floch Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 13 81 38

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English :

L’événement Concert Concert dans l’Église de Cesson Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-04-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme