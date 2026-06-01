Visite | Rohannec’h entre la ville et le port Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Visite | Rohannec’h entre la ville et le port

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Venez à la rencontre de ce lieu patrimonial incontournable de la cité briochine et découvrez l’histoire du domaine, son parc et sa villa. La visite se terminera par les salons au rez-de-chaussée du bâtiment et par l’évocation de l’activité contemporaine de la villa devenue maison-atelier pour les artistes.

Dans cette visite à deux voix, les Archives municipales présentent l’histoire de Rohannec’h. L’équipe du domaine départemental de la villa Rohannec’h vous présentera la maison-atelier.

Rendez-vous au portail du domaine, rue de Rohannec’h .

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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L’événement Visite | Rohannec’h entre la ville et le port Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme