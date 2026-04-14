OPEN de l’international 2026, Palais des Congrès et des Expositions, Saint-Brieuc

OPEN de l’international 2026 Lundi 29 juin, 08h30 Palais des Congrès et des Expositions Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T08:30:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T08:30:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

OPEN de l’international

La journée des entreprises bretonnes qui osent le monde !

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L’OPEN de l’international fait son retour à St-Brieuc, le lundi 29 juin 2026. La 14e édition se déroulera au Palais des congrès et des expositions de 8h30 à 18h00.

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Cette journée, organisée par Bretagne Commerce International, s’adresse aux entreprises bretonnes, désireuses de s’informer sur les opportunités et modalités d’accès aux marchés étrangers, qu’elles débutent à l’international ou qu’elles y avancent déjà à grands pas.

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Au programme : une journée rythmée et inspirante avec des réunions d’information, des retours d’expérience, des échanges de bonnes pratiques, des rendez-vous B2B et un village des partenaires nationaux et régionaux à l’international, ainsi qu’une conférence plénière pour ouvrir les perspectives.

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Avec plus de 1 000 participants attendus et 50 pays représentés, l’OPEN de l’international est un incontournable pour s’informer, réseauter et donner de l’élan à son développement international !

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Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne

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Journée gratuite réservée aux entreprises bretonnes

Inscription en ligne obligatoire.

Programme complet et inscription : https://opendelinternational.com/

Palais des Congrès et des Expositions Rue Pierre de Coubertin, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://opendelinternational.com/ »}] [{« link »: « https://opendelinternational.com/ »}]

L’événement breton dédié à l’international pour s’informer, réseauter et donner de l’élan à son développement international ! Open de l’International Entreprises Bretonnes

Bretagne Commerce International