Visite | Rohannec’h : entre la ville et le port Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Venez découvrir Rohannec’h, son parc, sa villa, son histoire et son actualité artistique et culturelle !

De la villa d’armateur à la maison-atelier :

Venez à la rencontre de ce lieu patrimonial incontournable de la cité briochine et découvrez l’histoire du domaine, son parc et sa villa. La visite se terminera par les salons au rez-de-chaussée du bâtiment et par l’évocation de l’activité contemporaine de la villa devenue maison-atelier pour les artistes.

Dans cette visite à deux voix, les Archives municipales présentent l’histoire de Rohannec’h. L’équipe du domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous présentera la maison-atelier.

> Rendez-vous au portail du domaine, rue de Rohannec’h

Sur inscription : archivesmunicipales@saint-brieuc.fr – 02 96 62 55 22

> Gratuit & tout public