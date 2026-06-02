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Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc

Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Esplanade de la mairie

Ville : 22440 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Caravane du sport de l’UFOLEP 22

Esplanade de la mairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Venez découvrir de nombreux sports d’extérieur home-ball, pull ball, tir à l’arc, etc.   .

Esplanade de la mairie Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10 

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English :

L’événement Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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