Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc
Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Caravane du sport de l’UFOLEP 22
Esplanade de la mairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir de nombreux sports d’extérieur home-ball, pull ball, tir à l’arc, etc. .
Esplanade de la mairie Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10
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English :
L’événement Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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