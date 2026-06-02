Saint-Brieuc

Caravane du sport de l’UFOLEP 22

Esplanade de la mairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir de nombreux sports d’extérieur home-ball, pull ball, tir à l’arc, etc. .

Esplanade de la mairie Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10

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English :

L’événement Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme