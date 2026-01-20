Animation Fête de la Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc

Animation Fête de la Villa Carmélie

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

2026-06-28

Le conservatoire, avec la complicité des associations, propose une journée champêtre musicale, théâtrale et chorégraphique. Chapelle, cloître et jardin sont investis. Profitez de ce moment qui clôture l’année dans une coda finale et conviviale.

Restauration légère sur place, possibilité d’apporter son pique-nique. .

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

