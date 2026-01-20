Animation Fête de la Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc
Animation Fête de la Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc dimanche 28 juin 2026.
Animation Fête de la Villa Carmélie
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Le conservatoire, avec la complicité des associations, propose une journée champêtre musicale, théâtrale et chorégraphique. Chapelle, cloître et jardin sont investis. Profitez de ce moment qui clôture l’année dans une coda finale et conviviale.
Restauration légère sur place, possibilité d’apporter son pique-nique. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Fête de la Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme