Animation bien-être au Meix-Saint-Epoing Logic Ciel & Terre Le Meix-Saint-Epoing

L’association AstreTerre propose une animation bien-être intitulée Le Souffle créateur , animée par Nathalie Champougny, du 13 au 15 mars 2026 au Logis Ciel & Terre au Meix-Saint-Époing.

Ce temps d’exploration et de ressourcement invite à se reconnecter à soi à travers une approche centrée sur le souffle et la créativité, dans un cadre propice au calme et au lâcher-prise.

Logic Ciel & Terre 4 Impasse Rouge Coq Le Meix-Saint-Epoing 51120 Marne Grand Est astreterre.asso@gmail.com

English : Animation bien-être au Meix-Saint-Epoing

The AstreTerre association is offering a wellness event entitled Le Souffle créateur , hosted by Nathalie Champougny, on March 13 and 15, 2026 at Logis Ciel & Terre in Le Meix-Saint-Époing.

