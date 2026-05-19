Saint-Branchs

Animation Charcuterie musicale

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’association Les Soirées Saint-Branchoises reprend du service pour nous offrir un début d’été placé sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage

Vendredi 29 Mai (19h00) On commence fort avec l’animation déjantée Charcuterie Musicale !

Place devant la Salle des Fêtes

L’association Les Soirées Saint-Branchoises reprend du service pour nous offrir un début d’été placé sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage

Vendredi 29 Mai (19h00) On commence fort avec l’animation déjantée Charcuterie Musicale !

Place devant la Salle des Fêtes .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 93 92 76

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English :

The association Les Soirées Saint-Branchoises is back in action to offer us a summer of conviviality, music and sharing

Friday May 29 (7:00 pm): We’re off to a great start with the crazy Charcuterie Musicale entertainment!

Place in front of the Salle des Fêtes

L’événement Animation Charcuterie musicale Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme