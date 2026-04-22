Saint-Branchs

Concert blues Les Wagons

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 18 Avril 20h30

​Scène Ouverte​ aux Wagons

C​’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo

Samedi 18 Avril 20h30

​Scène Ouverte​ aux Wagons

C​’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Saturday, April 18, 8:30 pm

scène Ouverte? aux Wagons

This is your chance to test your songs, your texts, your pieces of music, your compositions, your short solo or duo plays in front of an audience

L’événement Concert blues Les Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme