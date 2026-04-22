Concert blues Les Wagons Saint-Branchs
Concert blues Les Wagons Saint-Branchs samedi 13 juin 2026.
Saint-Branchs
Concert blues Les Wagons
Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 18 Avril 20h30
Scène Ouverte aux Wagons
C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo
Samedi 18 Avril 20h30
Scène Ouverte aux Wagons
C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo .
Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Saturday, April 18, 8:30 pm
scène Ouverte? aux Wagons
This is your chance to test your songs, your texts, your pieces of music, your compositions, your short solo or duo plays in front of an audience
L’événement Concert blues Les Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme