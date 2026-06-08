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LE BAL DES POMPIERS seconde édition ! Saint-Branchs

LE BAL DES POMPIERS seconde édition ! Saint-Branchs

LE BAL DES POMPIERS seconde édition ! Saint-Branchs lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 11 Avenue des Marronniers

Ville : 37320 Saint-Branchs

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Branchs

LE BAL DES POMPIERS seconde édition !

11 Avenue des Marronniers Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Lundi 13 juillet 2026
Parking de la salle des fêtes
À partir de 19h

Au programme
Food trucks & repas à l’assiette
Burgers, fouées et desserts
Buvette et animations par les pompiers
Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit
Feu d’artifice offert par la mairie
BAL DES POMPIERS DE SAINT-BRANCHS

Après le succès et la belle ambiance de l’année dernière, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Branchs, en collaboration avec la mairie de Saint-Branchs, revient cette année pour une nouvelle soirée festive !

Lundi 13 juillet 2026
Parking de la salle des fêtes
À partir de 19h

Au programme
Food trucks & repas à l’assiette
Burgers, fouées et desserts
Buvette et animations par les pompiers
Retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit
Feu d’artifice offert par la mairie
Soirée dansante

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis et célébrer le 13 juillet avec nous

On vous attend nombreux !   .

11 Avenue des Marronniers Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Monday, July 13, 2026
? Village hall parking lot
? Starting at 7pm

? Program:
? Food trucks & plated meals
? Burgers, fouées and desserts
? Refreshments and entertainment by the fire department
? Torchlight procession at dusk
? Fireworks offered by the town hall

L’événement LE BAL DES POMPIERS seconde édition ! Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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