Animation clownesque de sciences émerveillantes « En avant le vivant », La pepiterre, Sarzeau
vendredi 18 septembre 2026 · La pepiterre · Sarzeau
Informations pratiques
Animation clownesque de sciences émerveillantes « En avant le vivant » Vendredi 18 septembre, 17h30 La pepiterre Morbihan
Participation libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Pitch
La roulotte est un objet poétique, décorée de multiples peintures, elle sert de support pour des découvertes émerveillantes. Cette proposition, en rodage, menée par un conservateur de musée allergique au vivant et une improbable intrusion clownesque qui va joyeusement bousculer les pensées. Est-ce que l’eau c’est vivant ? Un voyage biologique spatio-temporel au cœur de la vie et de son histoire. Cette proposition est à la croisée du spectacle et d’une visite pédagogique dans ce musée extérieur.
La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 64 05 41 »}]
Séquence pédagogique et ludique sciences émerveillantes clown
MaLG
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