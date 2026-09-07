« Pensées sauvages », La pepiterre, Sarzeau
mercredi 16 septembre 2026 · La pepiterre · Sarzeau
Informations pratiques
« Pensées sauvages » Mercredi 16 septembre, 16h30 La pepiterre Morbihan
Participation libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Pitch
« Sciences cognitives, place des femmes dans les mathématiques, chansons, imaginaires, vive les erreurs, les maths autrement, une salade composée clownesque et participative des spectacles de la compagnie Lîle logique ! En version low tech pour cause de traction animale ! »
** suivi d’un partage sous forme d’auberge espagnole autour de la roulotte
La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 64 05 41 »}]
Spectacle clownesque de sciences émerveillantes sciences émerveillantes clown
MaLG
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