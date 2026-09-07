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« Pensées sauvages », La pepiterre, Sarzeau

mercredi 16 septembre 2026 · La pepiterre · Sarzeau

« Pensées sauvages », La pepiterre, Sarzeau

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
La pepiterre
Adresse
15 rue du bindo, 56370 sarzeau
Ville
56370 Sarzeau
Département
Morbihan
Tarif
Participation libre et consciente

« Pensées sauvages » Mercredi 16 septembre, 16h30 La pepiterre Morbihan

Participation libre et consciente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

​ Pitch
« Sciences cognitives, place des femmes dans les mathématiques, chansons, imaginaires, vive les erreurs, les maths autrement, une salade composée clownesque et participative des spectacles de la compagnie Lîle logique ! En version low tech pour cause de traction animale ! »
** suivi d’un partage sous forme d’auberge espagnole autour de la roulotte

La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 64 05 41 »}]
Spectacle clownesque de sciences émerveillantes sciences émerveillantes clown

MaLG

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