Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière Les Cabanes urbaines La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Les Cabanes urbaines · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Qui dit nouvelle saison dit retour des concerts pour petites oreilles !

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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

A new season means the return of concerts for little ears!

L’événement Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle