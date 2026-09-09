Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière Les Cabanes urbaines La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Les Cabanes urbaines · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Qui dit nouvelle saison dit retour des concerts pour petites oreilles !
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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
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English :
A new season means the return of concerts for little ears!
L’événement Animation Concert pour les petites oreilles La Flûte Traversière La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle
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