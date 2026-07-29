Concert Les sœurs Boysson Salle de l’Oratoire La Rochelle
samedi 29 août 2026 · Salle de l'Oratoire · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Les sœurs Boysson
Salle de l’Oratoire 6 Bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 19:15:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert Piano, violon & poésie. Au programme Pärt, Tchaïkovsky, Bartók, et des compositions originales de
Anne de Boysson, pour nous emmener voyager au pays du mouvement, de l’espace, du souvenir, et du grand froid. ENTREE LIBRE
.
Salle de l’Oratoire 6 Bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine soeursboysson@yahoo.fr
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English :
Piano, Violin, and Poetry Concert. Program: Pärt, Tchaikovsky, Bartók, and original compositions by
Anne de Boysson, taking us on a journey through the realms of movement, space, memory, and the bitter cold. FREE ADMISSION
L’événement Concert Les sœurs Boysson La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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