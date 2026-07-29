Concert Les sœurs Boysson Salle de l’Oratoire La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Les sœurs Boysson

Salle de l’Oratoire 6 Bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:15:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert Piano, violon & poésie. Au programme Pärt, Tchaïkovsky, Bartók, et des compositions originales de

Anne de Boysson, pour nous emmener voyager au pays du mouvement, de l’espace, du souvenir, et du grand froid. ENTREE LIBRE

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Salle de l’Oratoire 6 Bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine soeursboysson@yahoo.fr

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English :

Piano, Violin, and Poetry Concert. Program: Pärt, Tchaikovsky, Bartók, and original compositions by

Anne de Boysson, taking us on a journey through the realms of movement, space, memory, and the bitter cold. FREE ADMISSION

L’événement Concert Les sœurs Boysson La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle