Concert Quatuor Hermione Église Saint-Sauveur La Rochelle
Concert Quatuor Hermione Église Saint-Sauveur La Rochelle vendredi 31 juillet 2026.
La Rochelle
Concert Quatuor Hermione
Église Saint-Sauveur 15 Rue Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le quatuor Hermione revient à La Rochelle, le 31 juillet à l’Eglise Saint-Sauveur pour vous interpréter deux chefs d’œuvres du répertoire, l’Opus 20 Nº4 de Haydn et l’Opus 44 Nº3 de Mendelssohn. Entrée libre et sans réservation !
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Église Saint-Sauveur 15 Rue Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine qhermionecontact@gmail.com
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English :
The Hermione Quartet returns to La Rochelle on July 31 at the Saint-Sauveur Church to perform two masterpieces from the repertoire: Haydn’s Opus 20 No.BA4 and Mendelssohn’s Opus 44 No. 3. Admission is free, and no reservations are required!
L’événement Concert Quatuor Hermione La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle
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