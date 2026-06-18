Concert Quatuor Hermione Église Saint-Sauveur La Rochelle

La Rochelle

Concert Quatuor Hermione

Église Saint-Sauveur 15 Rue Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le quatuor Hermione revient à La Rochelle, le 31 juillet à l’Eglise Saint-Sauveur pour vous interpréter deux chefs d’œuvres du répertoire, l’Opus 20 Nº4 de Haydn et l’Opus 44 Nº3 de Mendelssohn. Entrée libre et sans réservation !

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Église Saint-Sauveur 15 Rue Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine qhermionecontact@gmail.com

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English :

The Hermione Quartet returns to La Rochelle on July 31 at the Saint-Sauveur Church to perform two masterpieces from the repertoire: Haydn’s Opus 20 No.BA4 and Mendelssohn’s Opus 44 No. 3. Admission is free, and no reservations are required!

L’événement Concert Quatuor Hermione La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle