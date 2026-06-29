« Les Larmes de Sirène » de Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar Chapelle des Dames Blanches La Rochelle samedi 11 juillet 2026.

L’exposition Les Larmes de Sirène, présentée à la Chapelle des Dames Blanches par Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar, mène une réflexion artistique incisive sur la mutation écologique de nos océans. La Rochelle, cité maritime historique, devient le point névralgique d’un écosystème altéré, les artistes imaginent une ère où la nature ne subit plus la pollution, mais la métabolise. C’est cette tension, là où l’esthétique du merveilleux se confronte au contact d’une réalité dystopique, qui marque l’avènement d’un nouveau paradigme.

Le nom de l’exposition, Les Larmes de Sirène, détourne une expression poétique donnée aux billes de microplastiques dans les eaux. Ces résidus quasi invisibles, irréversiblement incrustés dans les fonds marins, symbolisent une contamination de nos océans sans retour possible.

Entrée libre du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 et les matinées du mercredi et du samedi de 10h30 à 12h30.