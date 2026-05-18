Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle

La Rochelle

Animation Initiation à la salsa

Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis dès 19h, La Gueule du Loup propose une initiation gratuite à la salsa avec DJ Achilito, jusqu’à fin août.

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Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

Every Tuesday from 7pm, La Gueule du Loup offers a free introduction to salsa with DJ Achilito, until the end of August.

L’événement Animation Initiation à la salsa La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle