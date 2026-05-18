Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle

Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle mardi 30 juin 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Rochelle

Animation Initiation à la salsa

Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis dès 19h, La Gueule du Loup propose une initiation gratuite à la salsa avec DJ Achilito, jusqu’à fin août.
  .

Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday from 7pm, La Gueule du Loup offers a free introduction to salsa with DJ Achilito, until the end of August.

L’événement Animation Initiation à la salsa La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)