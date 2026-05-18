Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle
Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle mardi 30 juin 2026.
La Rochelle
Animation Initiation à la salsa
Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Tous les mardis dès 19h, La Gueule du Loup propose une initiation gratuite à la salsa avec DJ Achilito, jusqu’à fin août.
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Port de Pêche de Chef de Baie La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Every Tuesday from 7pm, La Gueule du Loup offers a free introduction to salsa with DJ Achilito, until the end of August.
L’événement Animation Initiation à la salsa La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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