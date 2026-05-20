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Concert Dee Jim Tonic Soirée années 80 Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Dee Jim Tonic Soirée années 80 Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Dee Jim Tonic Soirée années 80

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Le 1er juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille Dee Jim Tonic pour une soirée rétro années 80 survoltée entre beats vintage et ambiance dancefloor.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On July 1 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes Dee Jim Tonic for a retro 80s evening of vintage beats and dancefloor ambience.

L’événement Concert Dee Jim Tonic Soirée années 80 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle

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