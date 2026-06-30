Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle
Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle mercredi 1 juillet 2026.
La Rochelle
Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore
Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
Une rencontre authentique avec les Premières Nations en Amérique du Nord à travers les photographies des artistes Roland Lorente et Aline Saffore.
.
Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An authentic encounter with the First Nations of North America through the photographs of artists Roland Lorente and Aline Saffore.
L’événement Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Animation Initiation à la salsa Port de Pêche de Chef de Baie La Rochelle 30 juin 2026
- Animation Les Minimes en fête La Rochelle 1 juillet 2026
- Concert Dee Jim Tonic Soirée années 80 Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle 1 juillet 2026
- Spectacle danse ALPR 2026 quai Louis Prunier La Rochelle 2 juillet 2026
- SHOW QUAI’S MÉTAL ROCK : VOODOO QUEEN + ANESYS + SALA$$ + KHOLE + DJ MOTÖR ED, La Sirène, La Rochelle 2 juillet 2026