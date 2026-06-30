Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

La Rochelle

Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Une rencontre authentique avec les Premières Nations en Amérique du Nord à travers les photographies des artistes Roland Lorente et Aline Saffore.

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Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

An authentic encounter with the First Nations of North America through the photographs of artists Roland Lorente and Aline Saffore.

L’événement Expositon Regalia, fierté autochtone Roland Lorente et Aline Saffore La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle