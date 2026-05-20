Animation Les Minimes en fête La Rochelle
Animation Les Minimes en fête La Rochelle mercredi 1 juillet 2026.
La Rochelle
Animation Les Minimes en fête
Avenue du Lazaret Les Minimes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Le Comité de quartier des Minimes, l’association des commerçants de la pointe des Minimes et la fête foraine familiale proposent tout au long de l’été animations, convivialité et moments inoubliables !
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Avenue du Lazaret Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 83 42
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English :
Throughout the summer, the Comité de quartier des Minimes, the association des commerçants de la pointe des Minimes and the family funfair offer entertainment, conviviality and unforgettable moments!
L’événement Animation Les Minimes en fête La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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