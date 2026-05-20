La Rochelle

Animation Les Minimes en fête

Avenue du Lazaret Les Minimes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Le Comité de quartier des Minimes, l’association des commerçants de la pointe des Minimes et la fête foraine familiale proposent tout au long de l’été animations, convivialité et moments inoubliables !

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Avenue du Lazaret Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 83 42

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English :

Throughout the summer, the Comité de quartier des Minimes, the association des commerçants de la pointe des Minimes and the family funfair offer entertainment, conviviality and unforgettable moments!

L’événement Animation Les Minimes en fête La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle