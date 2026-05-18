Spectacle danse ALPR 2026 quai Louis Prunier La Rochelle
Spectacle danse ALPR 2026 quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 2 juillet 2026.
La Rochelle
Spectacle danse ALPR 2026
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
ALPR présente son spectacle de danse annuel à l’Espace Encan de La Rochelle.
.
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ALPR presents its annual dance show at the Espace Encan in La Rochelle.
L’événement Spectacle danse ALPR 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle 23 mai 2026
- BABY BERSERK ANGINE DE POITRINE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 23 mai 2026
- FARID CHAMEKH COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Atelier Comme un mareyeur Port de pêche La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle 23 mai 2026