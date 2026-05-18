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Spectacle danse ALPR 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

Spectacle danse ALPR 2026 quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : quai Louis Prunier

Adresse : Espace Encan

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

La Rochelle

Spectacle danse ALPR 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-02

ALPR présente son spectacle de danse annuel à l’Espace Encan de La Rochelle.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

ALPR presents its annual dance show at the Espace Encan in La Rochelle.

L’événement Spectacle danse ALPR 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle

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