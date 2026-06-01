SHOW QUAI’S MÉTAL ROCK : VOODOO QUEEN + ANESYS + SALA$$ + KHOLE + DJ MOTÖR ED, La Sirène, La Rochelle

SHOW QUAI’S MÉTAL ROCK : VOODOO QUEEN + ANESYS + SALA$$ + KHOLE + DJ MOTÖR ED Jeudi 2 juillet, 19h00 La Sirène Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://la-sirene.fr/studios/rencontres-ateliers/ »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/

Métal, Rock