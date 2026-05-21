Concours de puzzles Philosophy le Concept La Rochelle
Concours de puzzles Philosophy le Concept La Rochelle samedi 27 juin 2026.
La Rochelle
Concours de puzzles
Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Deux concours de puzzle en simultané samedi 27 juin
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Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 82 22 associationlapiecemanquante@gmail.com
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English :
Two simultaneous puzzle competitions on Saturday June 27
L’événement Concours de puzzles La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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