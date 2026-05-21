Concours de puzzles Philosophy le Concept La Rochelle

La Rochelle

Concours de puzzles

Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Deux concours de puzzle en simultané samedi 27 juin

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Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 82 22 associationlapiecemanquante@gmail.com

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English :

Two simultaneous puzzle competitions on Saturday June 27

L’événement Concours de puzzles La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle