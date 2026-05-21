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Concours de puzzles Philosophy le Concept La Rochelle

Concours de puzzles Philosophy le Concept La Rochelle samedi 27 juin 2026.

Lieu : Philosophy le Concept

Adresse : 15 rue Elie barreau

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concours de puzzles

Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Deux concours de puzzle en simultané samedi 27 juin
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Philosophy le Concept 15 rue Elie barreau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 82 22  associationlapiecemanquante@gmail.com

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English :

Two simultaneous puzzle competitions on Saturday June 27

L’événement Concours de puzzles La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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