Gala Dans’Encorps 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Gala Dans’Encorps 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Dans’Encorps présente son gala annuel à l’Espace Encan de La Rochelle.

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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 02 69 46 dansencorps.studio@gmail.com

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English :

Dans?Encorps presents its annual gala at the Espace Encan in La Rochelle.

L’événement Gala Dans’Encorps 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle