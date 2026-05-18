Concert Cuarteto Do Re Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert Cuarteto Do Re Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 26 juin 2026.
La Rochelle
Concert Cuarteto Do Re
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Jeudi 26 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille Cuarteto Do Re pour une soirée salsa et musiques latines entre Cuba et Caraïbes, rythmée et dansante.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81
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English :
Thursday June 26 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Cuarteto Do Re for a rhythmic, danceable evening of salsa and Latin music from Cuba and the Caribbean.
L’événement Concert Cuarteto Do Re La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle
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