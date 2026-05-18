Concert Cuarteto Do Re Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert Cuarteto Do Re

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Jeudi 26 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille Cuarteto Do Re pour une soirée salsa et musiques latines entre Cuba et Caraïbes, rythmée et dansante.

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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81

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English :

Thursday June 26 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Cuarteto Do Re for a rhythmic, danceable evening of salsa and Latin music from Cuba and the Caribbean.

L’événement Concert Cuarteto Do Re La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle