Animation Mini monde marin Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle

La Rochelle

Animation Mini monde marin

Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Un atelier de création d’un monde marin miniature en relief pour les 7 14 ans !

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Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

A workshop to create a miniature relief marine world for 7 14 year-olds!

L’événement Animation Mini monde marin La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle