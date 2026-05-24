Animation Mini monde marin Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle
Animation Mini monde marin Comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle samedi 27 juin 2026.
La Rochelle
Animation Mini monde marin
Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Un atelier de création d’un monde marin miniature en relief pour les 7 14 ans !
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Comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
A workshop to create a miniature relief marine world for 7 14 year-olds!
L’événement Animation Mini monde marin La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-24 par Nous La Rochelle
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