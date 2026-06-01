Animation Fête de Port-Neuf La Rochelle
Animation Fête de Port-Neuf La Rochelle vendredi 26 juin 2026.
La Rochelle
Animation Fête de Port-Neuf
Place Île de France La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La fête de quartier de Port-Neuf arrive le vendredi 26 juin 2026, de 16h30 à minuit, Place Île-de-France !
Un après-midi & une soirée festive sous le signe du partage
.
Place Île de France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 51 49 accueil@csportneuf.fr
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English :
The Port-Neuf Neighborhood Festival is coming up on Friday, June 26, 2026, from 4:30 p.m. to midnight at Place de l’Éle-de-France!
An afternoon and evening of celebration dedicated to sharing
L’événement Animation Fête de Port-Neuf La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle
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