La Rochelle

Les balades chantées des Francofolies

La Grosse Horloge Côté Vieux-Port La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-07-14 17:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Suivez votre guide dans la cité maritime pour une découverte du patrimoine et profitez de pauses musicales.

.

La Grosse Horloge Côté Vieux-Port La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour La Rochelle Secrète

Follow your guide around the maritime city to discover its heritage and enjoy a musical break.

L’événement Les balades chantées des Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle