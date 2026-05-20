Les balades chantées des Francofolies La Rochelle
Les balades chantées des Francofolies La Rochelle vendredi 10 juillet 2026.
La Rochelle
Les balades chantées des Francofolies
La Grosse Horloge Côté Vieux-Port La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-07-14 17:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Suivez votre guide dans la cité maritime pour une découverte du patrimoine et profitez de pauses musicales.
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La Grosse Horloge Côté Vieux-Port La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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English : Guided tour La Rochelle Secrète
Follow your guide around the maritime city to discover its heritage and enjoy a musical break.
L’événement Les balades chantées des Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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