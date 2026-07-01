Joanne Radao à La Rochelle (17) Francofolies hors les murs, Jardin du centre socio-culturel Le Pertuis, La Rochelle

Informations pratiques

Joanne Radao à La Rochelle (17) Francofolies hors les murs Vendredi 10 juillet, 18h30 Jardin du centre socio-culturel Le Pertuis Charente-Maritime

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:30:00+02:00 – 2026-07-10T19:10:00+02:00

Fin : 2026-07-10T18:30:00+02:00 – 2026-07-10T19:10:00+02:00

Joanne Radao

Grâce à sa signature vocale unique, Joanne Radao allie parfaitement pop et sonorités traditionnelles malgaches pour façonner une musique hybride, cosmopolite et généreuse.

Compositrice, autrice, interprète et productrice, elle signe son premier EP en 2023. FETY conjugue alors une mélancolie dansante à un groove solaire. Très vite, son énergie irrésistible séduit des artistes tels que Youssoupha, Fatoumata Diawara, Blick Bassy et Lass pour qui elle assure les premières parties.

En 2025, Joanne Radao revient avec Jélinne, un deuxième EP puissant et personnel dans lequel elle célèbre la mémoire. Guidée par une inspiration profonde, elle y livre un hommage vibrant à ses racines et au lien qui l’unit à sa grand-mère. Un moment poétique rythmé par un phrasé percutant.

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https://youtu.be/iCraV0lC1ds

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Jardin du centre socio-culturel Le Pertuis rue de la Bergerie 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Joanne Radao », « cache_age »: 86400, « description »: « Suivez Joanne Radao !nSpotify – https://open.spotify.com/intl-fr/artist/4zugZIfmlrWGtdvmmO1LNPnInstagram – https://www.instagram.com/joanne.radao/nTik Tok – https://www.tiktok.com/@joanne.radaonFacebook – https://www.facebook.com/joanneradaonnProduction et Ru00e9alisation : Pickles ProductionsnnArtiste : Joanne RadaonMaquillage & coiffure : Nina Leroux nStylisme : Pie nManagement : Megane Radaoarisoanu00c9talonnage : Morgane MoalnnRemerciements : Le Centre National de la Musique, Le Chu00e2teau de Bonnemarenn(p) & (c) Chapu00f4 / Distribution Believenn#JoanneRadao #Jelinne », « type »: « video », « title »: « Joanne Radao – Ju00e9linne (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/iCraV0lC1ds/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=iCraV0lC1ds », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFFr2AfpO7JHYXa2LwF0k4g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Grâce à sa signature vocale unique, Joanne Radao allie parfaitement pop et sonorités traditionnelles malgaches pour façonner une musique hybride, cosmopolite et généreuse. MADAGASCAR