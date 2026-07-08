Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar Chapelle des Dames Blanches La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar

Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Du 11 juillet au 6 septembre 2026, la Chapelle des Dames Blanches présente “Les Larmes de Sirène”, une exposition des artistes Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar.

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Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 78 ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr

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English :

From July 11 to September 6, 2026, the Chapelle des Dames Blanches will present *Les Larmes de Sirène*, an exhibition by artists Manon Diemer and Lionel Dinis Salazar.

L’événement Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle