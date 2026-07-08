Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar Chapelle des Dames Blanches La Rochelle
samedi 11 juillet 2026 · Chapelle des Dames Blanches · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar
Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Du 11 juillet au 6 septembre 2026, la Chapelle des Dames Blanches présente “Les Larmes de Sirène”, une exposition des artistes Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar.
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Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 78 ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr
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English :
From July 11 to September 6, 2026, the Chapelle des Dames Blanches will present *Les Larmes de Sirène*, an exhibition by artists Manon Diemer and Lionel Dinis Salazar.
L’événement Exposition Les Larmes de Sirène Manon Diemer et Lionel Dinis Salazar La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle
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