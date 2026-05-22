La Rochelle

Festival Francoff

Divers lieux à La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

FrancOff le Off des Francofolies ⚓️10 > 14 juillet 2026 La Rochelle Émergence musicale en cœur de ville

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Divers lieux à La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@francoff.org

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English :

FrancOff le Off des Francofolies ??10 > July 14, 2026 La Rochelle Musical emergence in the heart of the city

L’événement Festival Francoff La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Nous La Rochelle