Festival Francoff La Rochelle
Festival Francoff La Rochelle vendredi 10 juillet 2026.
La Rochelle
Festival Francoff
Divers lieux à La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
FrancOff le Off des Francofolies ⚓️10 > 14 juillet 2026 La Rochelle Émergence musicale en cœur de ville
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Divers lieux à La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@francoff.org
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English :
FrancOff le Off des Francofolies ??10 > July 14, 2026 La Rochelle Musical emergence in the heart of the city
L’événement Festival Francoff La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-22 par Nous La Rochelle
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