Concert Ironic Twist Blues Band Soirée Blues Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert Ironic Twist Blues Band Soirée Blues

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille Ironic Twist Blues Band pour une soirée blues-rock intense aux riffs puissants et solos de guitare enflammés.

.

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesday July 8 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes Ironic Twist Blues Band for an intense blues-rock evening of powerful riffs and fiery guitar solos.

L’événement Concert Ironic Twist Blues Band Soirée Blues La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle