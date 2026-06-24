Animation Ateliers d’été au Muséum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle
mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'histoire naturelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Ateliers d’été au Muséum
Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Le Muséum propose durant les vacances des ateliers, visites et projections autour des collections du Muséum. Des activités pour les enfants ou à partager en famille. Retrouvez la programmation de juillet !
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Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
During the summer break, the Museum offers workshops, tours, and screenings centered around its collections. These activities are designed for children or for the whole family to enjoy together. Check out the July schedule!
L’événement Animation Ateliers d’été au Muséum La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle
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