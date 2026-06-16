Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Maison des Ecritures La Rochelle jeudi 9 juillet 2026.

La Rochelle

Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Chasse au trésor pour petits et grands.

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Treasure hunt for kids and adults.

L’événement Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle