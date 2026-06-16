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Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Maison des Ecritures La Rochelle

Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Maison des Ecritures La Rochelle jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : La Maison des Ecritures

Adresse : 46 avenue du Fort Louis La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Rochelle

Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Chasse au trésor pour petits et grands.
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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19  maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Treasure hunt for kids and adults.

L’événement Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle

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