Exposition Sur un air de Doisneau Office de tourisme de La Rochelle La Rochelle
Exposition Sur un air de Doisneau Office de tourisme de La Rochelle La Rochelle vendredi 10 juillet 2026.
La Rochelle
Exposition Sur un air de Doisneau
Office de tourisme de La Rochelle 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-10
La Sacem et les Francofolies présentent une plongée historique dans le patrimoine musical, célébrant les grands auteurs et compositeurs à travers l’œil de Robert Doisneau.
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Office de tourisme de La Rochelle 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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English :
Sacem and the Francofolies present a historical journey through musical heritage, celebrating the great songwriters and composers as seen through the lens of Robert Doisneau.
L’événement Exposition Sur un air de Doisneau La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle
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