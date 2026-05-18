Animation DJ SET House Groovy et Pole Danse Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Animation DJ SET House Groovy et Pole Danse

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le mercredi 29 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille DJ Cimaja en collaboration avec Pole Dance La Rochelle pour une soirée électro, danse et performances artistiques.

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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On Wednesday July 29 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Cimaja in collaboration with Pole Dance La Rochelle for an evening of electro, dance and performance art.

L’événement Animation DJ SET House Groovy et Pole Danse La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle