Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer Maison des Écritures La Rochelle
jeudi 23 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer
Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Lecture et rencontre avec Christine Herzer.
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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Reading and meet-and-greet with Christine Herzer.
L’événement Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle
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