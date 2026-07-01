Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer Maison des Écritures La Rochelle

jeudi 23 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Lecture et rencontre avec Christine Herzer.

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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Reading and meet-and-greet with Christine Herzer.

L’événement Animation Lecture de La lettre avec Christine Herzer La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle