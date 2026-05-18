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Concert Bastringue Soirée Hip Hop Baluche Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Bastringue Soirée Hip Hop Baluche Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Bastringue Soirée Hip Hop Baluche

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Le mercredi 15 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille Bastringue pour une soirée hip-hop baluche festive mêlant rap, musiques du monde et ambiance guinguette.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On Wednesday July 15 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes Bastringue for a festive hip-hop baluche evening combining rap, world music and a guinguette atmosphere.

L’événement Concert Bastringue Soirée Hip Hop Baluche La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle

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