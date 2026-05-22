Concert Con Fuoco Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

La Rochelle

Concert Con Fuoco

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Sous la direction de Benjamin Paris, l’Orchestre Sortilège vous convie à sa nouvelle tournée Con Fuoco !, une série de concerts placée sous le signe du feu et de la passion.

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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine association.sortilege@gmail.com

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English :

Conducted by Benjamin Paris, Orchestre Sortilège invites you to its new Con Fuoco! tour, a series of concerts under the banner of fire and passion.

L’événement Concert Con Fuoco La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle