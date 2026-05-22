Concert Con Fuoco Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
Concert Con Fuoco Espace Bernard Giraudeau La Rochelle vendredi 31 juillet 2026.
La Rochelle
Concert Con Fuoco
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Sous la direction de Benjamin Paris, l’Orchestre Sortilège vous convie à sa nouvelle tournée Con Fuoco !, une série de concerts placée sous le signe du feu et de la passion.
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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine association.sortilege@gmail.com
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English :
Conducted by Benjamin Paris, Orchestre Sortilège invites you to its new Con Fuoco! tour, a series of concerts under the banner of fire and passion.
L’événement Concert Con Fuoco La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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