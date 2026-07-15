Animation Atelier d’écriture Journal en herbe Maison des Écritures La Rochelle
mardi 21 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Atelier d’écriture Journal en herbe
Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier fabrication maison
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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Homemade Crafts Workshop
L’événement Animation Atelier d’écriture Journal en herbe La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle
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