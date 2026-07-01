Sortie Nature Chef de Baie, la nature toute une histoire RDV au parking à vélo de la plage de Chef de Baie La Rochelle

lundi 20 juillet 2026 · RDV au parking à vélo de la plage de Chef de Baie · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Sortie Nature Chef de Baie, la nature toute une histoire

RDV au parking à vélo de la plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

L’E.C.O.L.E de la mer vous invite à (re)découvrir le littoral. Entre observations du milieu, du paysage et des vestiges de notre histoire, vivez une balade naturaliste conviviale et interactive.

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RDV au parking à vélo de la plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

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English :

The E.C.O.L.E de la mer invites you to %E0 (re)d%E9ccover the coastline. Between observing the environment, the landscape, and the remnants of our history, enjoy a friendly and interactive nature walk.

L’événement Sortie Nature Chef de Baie, la nature toute une histoire La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle