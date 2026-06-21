Atelier L’été aux Archives Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle
Atelier L’été aux Archives Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle mardi 21 juillet 2026.
La Rochelle
Atelier L’été aux Archives
Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Découverte des archives par le jeu, pour tout public.
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Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr
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English :
Exploring the archives through games, for all ages.
L’événement Atelier L’été aux Archives La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle
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