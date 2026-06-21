Atelier L’été aux Archives Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle mardi 21 juillet 2026.

La Rochelle

Atelier L’été aux Archives

Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Découverte des archives par le jeu, pour tout public.

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Archives municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

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English :

Exploring the archives through games, for all ages.

L’événement Atelier L’été aux Archives La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle