Animation Capitaine, à table ! Tour de la Lanterne La Rochelle
Animation Capitaine, à table ! Tour de la Lanterne La Rochelle mardi 21 juillet 2026.
La Rochelle
Animation Capitaine, à table !
Tour de la Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Atelier Capitaine, à table !
Ne manquez pas le banquet du Capitaine des tours de La Rochelle, à la tour de la Lanterne !
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Tour de la Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
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English :
Workshop Captain, %E0 table!
Don’t miss the banquet hosted by the Captain of the Towers of La Rochelle, %E0 the Lanterne Tower!
L’événement Animation Capitaine, à table ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle
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