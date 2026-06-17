Animation Capitaine, à table ! Tour de la Lanterne La Rochelle mardi 21 juillet 2026.

La Rochelle

Animation Capitaine, à table !

Tour de la Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Atelier Capitaine, à table !

Ne manquez pas le banquet du Capitaine des tours de La Rochelle, à la tour de la Lanterne !

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Tour de la Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr

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English :

Workshop Captain, %E0 table!

Don’t miss the banquet hosted by the Captain of the Towers of La Rochelle, %E0 the Lanterne Tower!

L’événement Animation Capitaine, à table ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle