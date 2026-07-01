Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire Plage de Chef de Baie La Rochelle
lundi 20 juillet 2026 · Plage de Chef de Baie · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire
Plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Entre observations du milieu, du paysage et des vestiges de notre histoire, vivez une balade naturaliste conviviale et interactive.
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Plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com
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English :
Observe the environment, the landscape and the vestiges of our history on a friendly, interactive nature walk.
L’événement Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-02 par Nous La Rochelle
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