Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire Plage de Chef de Baie La Rochelle

lundi 20 juillet 2026 · Plage de Chef de Baie · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire

Plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Entre observations du milieu, du paysage et des vestiges de notre histoire, vivez une balade naturaliste conviviale et interactive.

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Plage de Chef de Baie Impasse Samuel de Champlain La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com

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English :

Observe the environment, the landscape and the vestiges of our history on a friendly, interactive nature walk.

L’événement Sortie Nature Chef de Baie La nature toute une histoire La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-02 par Nous La Rochelle